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Hapis cezasıyla aranan firari 2 FETÖ'cü yakalandı

BALIKESİR’de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 2 kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Eylül 2021 Cuma 09:48
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Hapis cezasıyla aranan firari 2 FETÖ'cü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'yi Burhaniye’de yakaladı. Manisa’da yürütülen soruşturma kapsamında yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan S.D. de Edremit’te yakalandı. M.Ç. ve S.D., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’nce ilimiz genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü firarisi şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında; KHK ile kapatılan müzahir dernek üyesi olan ve Bank Asya hesabı bulunan, Balıkesir Burhaniye İlçesinde FETÖ silahlı terör örgütünün mütevelli heyeti içerisinde faaliyet gösteren, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, M.Ç isimli şahıs Burhaniye ilçemizde yakalanmıştır. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün haberleşme aracı olan Bylock kullanıcısı ve KHK ile kapatılan müzahir şirket çalışanı olan, örgütün bayan yapılanmasında sohbet ablalığı yapan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. ise Edremit’te yakalanmıştır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
FetöTerörörgütIstihbaratPolisOperasyonBalıkesirEdremit
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