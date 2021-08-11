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Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:51
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Haşereyle mücadelede ZİHA dönemi

BALIKESİR - BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, insan gücünün erişemediği; sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde, Zirai Drone (ZİHA) ile havadan ilaçlama gerçekleştirerek, haşereyle mücadele faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Vektörel hastalıkların önlenmesi amacıyla kaynağında kontrol altına alınması ve etkin mücadele yöntemlerinin uygulanması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak haşereyle mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Sivrisinekle mücadele kapsamında larva kaynakları tespit edilerek düzenli aralıklarla Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılarak ilaçlamalar yapılıyor.
 

VATANDAŞLAR RAHAT BİR YAZ GEÇİRECEK
 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaz aylarında vatandaşların en çok şikayette bulunduğu bölgelerin, ilaçlama araçlarıyla ulaşımın mümkün olmadığı sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu alanların çevresi olmasına dikkat çekti. Bu bölgelerde ekiplerin tarafından Zirai Drone ile larva mücadele çalışmaları gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Sazlık alanlarda larvayla mücadelede dronelara yüklü, suda çözülen ilaçlar bırakılıyor. Belirli noktalara bırakılan ilaçlar suda çözüldüğünde geniş bir alanda larvaları yok ediyor. Bu sayede araçların ve personelin ulaşamadığı bölgelerde; havadan larvasitlerle yapılan mücadele ile sivrisinek larvaları kaynağında yok ediliyor ve vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmeleri sağlanıyor. İlaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca devam edecek" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haşereyle MücadeleZİHA Dönemi
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