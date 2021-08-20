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Hastane önüne bırakılan genç kız hayatını kaybetti 

İZMİR'in Konak ilçesinde hastane önüne plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile bırakılan Elif Terziler (16), yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Ağustos 2021 Cuma 09:51
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Hastane önüne bırakılan genç kız hayatını kaybetti 

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden hastane önüne bir genç kız bırakıldı Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerin hastaneye alınan genç kız, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı. Elif Terziler olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Elif Terziler'i hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakKızGenç KızHastaneVefat
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