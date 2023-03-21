Hatay'da dalında kalan limonların toplanması çağrısı

HATAY -

Derneğin Güvenilir Ürün Platformu ile yaptığı iş birliği kapsamında Arsuz ilçesindeki meyve sebze üreticilerini ziyaret eden Özpamukçu, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin, ülke tarım ve hayvancılığının yüzde 16'sına tekabül ettiğini söyledi.

Depremin yaşandığı illerin tedarik zinciri ve ürün güvenliği açısından en önemli bölge olduğunu dile getiren Özpamukçu, şöyle konuştu:

"Bu iller arasında ise Hatay ve ilçesi Arsuz, çok özel bir yere sahip. İklimi açısından ciddi ürün çeşitliliği söz konusu. Hatay ve Arsuz'daki konu limon ağırlıklı. Biz, bölgedeki tedarikçilerimize ciddi derecede destek verdik, vermeye devam ediyoruz ama halihazırda bizim tedarikçimiz olmayıp da ihracat kanalları deprem nedeniyle kapanmış çiftçilerimiz de var. Tespitler de genelde o yönde. Onlara da destek olma adına çiftçilerimizin ürünlerini tespit ediyoruz. O ürünleri de bizim firmalarımıza hızlıca sunuyoruz çünkü bu yıl buradaki çiftçinin bu hasadı yapabilmesi ve değerinde satabilmesi çok önemli. Bu sayede gelecek yılki üretimimizi güvence altına alabilelim."

"İhracatçılarımızı hızlıca buraya kanalize etmemiz lazım"

Özpamukçu, Hatay yöresinde önemli bir limon rekoltesi bulunduğunu ve perakendecilerin bunun bir kısmını aldığını ifade etti.

Türkiye'deki ihracatçılara da bölgeden bilgiler gönderdiklerini söyleyen Özpamukçu, "Özellikle limon konusunda acele etmemiz gerekiyor. Hasadında son demler yaşanıyor. Hasat yapılmazsa bölgede gelecek yıl bol mahsul olmaz. Ürün kaybında risk oluşur. Bölge dışındaki ihracatçılarımızı hızlıca buraya kanalize etmemiz lazım. Kendilerine de bölgeye destek vermeleri için çağrıda bulunuyoruz. İhracatçılarımız buraya el atarsa limon konusu da iyi bir yere taşınacaktır." dedi.

"Limonun yüzde 15-20'lik kısmı bizden geçiyor"

Özpamukçu, limon özelinde Hatay'da yeterli depolama alanı kalmadığını, buradaki ürünlerin Orta Anadolu'ya doğru taşınması gerektiğini ifade etti.

Deposu olan firmalara da çağrıda bulunan Özpamukçu, şunları kaydetti:

"Depolama konusunda buraya da destek verilirse epey miktarda ürünü kurtarma imkanı olur. Burada 250 bin tonluk üretim var. Bizim marketlerimiz bunun 40 bin tonunu tüketebiliyor. Bakıldığında limonun yüzde 15-20'lik bir kısmı bizden geçiyor. Esas burada ihracat öne çıkıyor. Şu anda limon bahçelerinde yüzde 50'ye yakın ürün var. Bu noktada bölgedeki 120 bin tonluk limonun depolara geçmesi gerekiyor."

Özpamukçu, üyeleriyle birlikte Türk Kızılay ile başlatacakları kampanyaya 10 milyon liralık destek vereceklerini de dile getirdi. Hazırlanacak kartlara bağışlarla yükleme yapılacağını belirten Özpamukçu, "Depremzedeler, istedikleri noktada kartlarla harcama yapabilecek. İhtiyaçlarını bu sayede kendileri alabilecekler. Bu noktada protokollerimizi yaptık, kasamızı da entegre ediyoruz. 1-2 hafta içinde müşterilerimiz kasalarımızda o kartlara yüklenmek üzere bağışlar da yapabilecek. Bölgedeki ticaretin tekrar ayağa kalkması ve hareketlenmesi için çok önemli." dedi.