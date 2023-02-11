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Hatay'da deprem nedeniyle çöken otelde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'da, otelin çökmesi sonucu şehit olan uzman er Abdullah Acar'ın cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:00
Hatay'da deprem nedeniyle çöken otelde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da konakladığı otelin depremde çökmesi nedeniyle şehit olan Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kepez ilçesindeki Çelebi Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.
Caminin avlusunda düzenlenen törende, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, şehidin ailesini ve yakınlarını teselli etmeye çalıştı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.
Şehidin cenazesi Varsak Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile kurum amirleri ve ilçe sakinleri de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDepremAskerşehitCenaze
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