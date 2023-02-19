Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,06
DOLAR
18,87
STERLİN
22,73
EURO
20,18
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...

Hatay'da depremden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı

Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı.

19 Şubat 2023 Pazar 12:57
Hatay'da depremden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı

Depremlerde merkez Antakya ilçesindeki Akevler, General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Cumhuriyet, Meydan, Emek, Gazi mahallerinde zarar gören 80 binanın bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek belirlenen noktalara taşınıyor.
Enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise güvenlik güçleri tarafından muhafazaya alınıyor.
Ekiplerin çalışmaları sırasında bazı binaların sahipleri de değerli eşyaları için bekliyor.
Çalışmaları izleyen bir kadın, yıkıntılar arasında vefat eden yakının fotoğrafını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDepremEnkaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oldu
Bolu'da bitişik haldeki 5 ev yandı
Bolu'da bitişik haldeki 5 ev yandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans