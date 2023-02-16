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Hatay'da depremin 228. saatinde 2 çocuğuyla enkazdan çıkarılan anne "Hangi gündeyiz?" diye sormuş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Uğur Apartmanı'nın enkazından 2 çocuğuyla depremin 228. saatinde sağ çıkarılan annenin, kendisini kurtaran ekibe "Hangi gündeyiz?" diye sorduğu öğrenildi.

16 Şubat 2023 Perşembe 09:19
Hatay'da depremin 228. saatinde 2 çocuğuyla enkazdan çıkarılan anne "Hangi gündeyiz?" diye sormuş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarında Oymak Sokak'taki apartmanın enkazından depremin 228. kurtarılan anne ve 2 çocuğunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yabancı uyruklu anne Ela ile çocukları Meysam ve Ali Bağdet'i kurtaran ekiplerden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) madenci işçisi Mehmet Eryılmaz, AA muhabirine, deprem bölgesinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Eryılmaz, son olarak iki çocuk ve bir anneyi kurtardıklarını anlatarak, içeride olduğu söylenen 2 kişiyi daha arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

"Anne bizi görünce mutlu oldu"

Anne ve çocuklarının kurtarılmasına ilişkin bilgi veren Eryılmaz, şöyle devam etti:

"Çalışmalar esnasında herhalde bir ses duyuldu. O ses üzerine çalışmamızı yoğunlaştırdık. Anne bizi görünce mutlu oldu. Elini tuttum, ilk etapta. Konuştuk, sohbet ettik, sakinleştirdim. Ondan sonra çalışmamıza devam ettik. Geldiğimizden beri can kurtarmak için çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Bu bizim beşinci kurtardığımız can. Bazılarının 'Bu binaya giremeyiz, çökme riski var.' dedikleri yere biz, kendi canımızı düşünmeden girip çıkıyoruz."

Eryılmaz, anneyle diyaloğuna değinerek, "İlk etapta su istedi. Sağlık ekipleri müdahale etmeden bir şey vermedik. 'Hangi gündeyiz?' diye sordu. Onu cevapladım. İsminin Ela olduğunu söyledi. Çocuklarının ismini de söyledi ama unuttum. Biri kız, biri oğlandı." diye konuştu.

"Sağlık durumları iyi görünüyordu"

Anne ve çocuklara müdahale eden sağlık ekibinden Ali Parlas ise UMKE ekibiyle bölgede görev yaptıklarını belirterek, "Çocukların sağlık durumu genel olarak iyi gözüküyordu. Anne rahatlıkla konuşabiliyordu. Sözlü uyarılara sözlü cevaplar verebiliyordu. Çocukların susuzluğa bağlı ufak tefek sıkıntıları başlamıştı ama yapılan müdahalelerle sağlıklarının düzeleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan çocukların ambulans helikopterle Adana'ya sevk edildiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayAntakyaUğur ApartmanıDepremEnkazKurtarma
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