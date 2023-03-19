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Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

19 Mart 2023 Pazar 18:34
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay

Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.
Kentin çok sayıda noktasında devam eden çalışmalarda, farklı kurumlardan iş makineleri çalışırken, güvenlik güçleri de çevre ve trafik güvenliğini sağlıyor.
Öte yandan, yıkılan bazı binalarda kimi vatandaşların yakınlarına ait fotoğraf ve kıyafet gibi hatırası olan eşyaları aradığı görüldü.
Depremde hasar aldığı görülen bazı binalarda ise vatandaşlar nakliye şirketleri aracılığıyla dairelerindeki eşyalarını almaya çalışıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDepremEnkaz
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