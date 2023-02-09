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Hatay'da enkazdan 2 yaşındaki çocuk 79 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 2 yaşındaki Mert Tatar, depremden 79 saat sonra kurtarıldı.

09 Şubat 2023 Perşembe 11:47
Hatay'da enkazdan 2 yaşındaki çocuk 79 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerden Erzurum AFAD ekibi, Odabaşı Defne Öğretmenler Sitesi mevkisinde ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı.
Betonları duvar delici aletlerle kesip koridor oluşturan ekipler, uzun uğraşlar sonucu 2 yaşındaki Mert Tatar'a ulaştı.
Depremden 79 saat sonra enkazdan kurtarılan Tatar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Erzurum AFAD ekibi, gönüllülerle birlikte yaklaşık 140 personelle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDepremKurtarma
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