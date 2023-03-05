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Hatay'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

05 Mart 2023 Pazar 18:44
Hatay'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Cumhuriyet, Akevler mahallelerinde zarar gören yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kaldırıldı.
Cebrail Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde 6 katlı bir binanın kontrollü yıkımı da yapıldı. Yıkım öncesinde cadde, güvenlik önlemleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde de bazı vatandaşlar, evlerinin enkazında kendilerine ait eşyaları toplamaya çalıştı.
Çalışmaların yürütüldüğü enkaz bölgesinde görevli arazöz ve itfaiye ekipleri de yığınların olduğu alanlara su sıkarak toz kalkmasını önledi.
Enkaz kaldırma işlemine polis ve jandarma ekipleri de eşlik etti.
Kamyonlara yüklenen moloz yığınları belirlenen döküm sahalarına taşındı.
Ayrıca yıkılan bina enkazlarının altında kalarak kullanılmaz hale gelen araçlar da çekici yardımıyla belirlenen alanlara götürülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDepremEnkaz
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