Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay ili Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası, en büyüğü 5,8 olmak üzere 32 artçı deprem yaşanmıştır. Deprem nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisi alınmıştır." denildi.

Bölgede, Hatay, Afyonkarahisar, İzmir, İstanbul, Sakarya, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, Adana, Van, Kayseri, Denizli, Balıkesir, Artvin, Bartın, Uşak İl AFAD ekipleri, 112 Acil, itfaiye, JAK, PAK, CEKUT ve STK ekiplerince enkaz altında kalanlara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "112 Acil'e 42 ihbar geldiği bilgisi alınmıştır. İhbarlar neticesinde 213 vatandaşımız çevredeki çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Soylu: 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi hastanelere sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Bakanı Soylu, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını bildirdi.

AFAD "sahil şeridinden uzak durun" uyarısını kaldırdı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelen ihbarlara hızla müdahale edildiği belirtildi.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.

Daha sonra uyarının depremin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verildiği ve değerlendirmeler sonucunda kaldırıldığı belirtildi.

Oktay: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirterek, bölgedeki vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi Doğan: Bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Valilik binasının bir kısmı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar gören Hatay Valiliğinin bir bölümü, Defne ilçesinde meydana gelen depremde yıkıldı.

İlçe merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, daha önceki sarsıntılarda ağır hasar alan valilik binasında yıkıma yol açtı.

Kent merkezinde yer alan binanın bir kısmı, dün akşam 20.04'teki deprem ve artçı sarsıntıların etkisiyle yıkıldı.

2 hastane tedbir amaçlı boşaltıldı

İskenderun Devlet Hastanesi'nin Numune Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta tedbir amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde verilmeye başlandı.

Hastanenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki eski binasının bir bölümü ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı.

Antakya ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören hastalar da tahliye edilerek, sahra hastanesine nakledildi.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan Şehit Pamir Caddesi'ndeki bir binanın yıkıldığı öğrenildi.

Kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor

Sarsıntıların etkisiyle vatandaşlar arasında oluşan panik nedeniyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yetkililerin vatandaşlardan hasarlı binaların yakınında durmamalarını istediği kentte, ekiplerin enkazlardaki tarama çalışmaları sürüyor.

İskenderun'da daha önce boşaltılan bina çöktü

Samandağ ilçesi merkezli depremin ardından İskenderun ilçesinde hasar görmeyen evlerinde oturan vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşların ellerinde yataklarla sokaklara çıktığı görüldü.

AFAD, polis ve jandarma ekipleri de bölgede, vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Bu arada, Şehit Polis Abdullah Sinan Şirinoğlu Caddesi’nde bulunan 3 katlı boş bina deprem nedeniyle çöktü.

Samandağ ilçesinde tarama çalışması yapılıyor

Bu arada Samandağ ilçesinde yıkımların yaşandığına dair sosyal medyada paylaşımların yapılması üzerine bölgede tarama faaliyeti başlatıldı.

AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma ile Kütahya'dan gelen madenciler ve İstanbul itfaiyesi ekipleri, binaların yıkıldığı iddia edilen mahallelerde arama yapıyor.

Adresleri kontrol eden ekipler, şu ana kadar yıkılan binaya rastlamadı.

Antakya'da iki bina yıkıldı

Depremde, merkez Antakya ilçesi Gazi ve Küçükdalyan mahallelerindeki 2 bina çöktü.

Bölgede çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri hemen bu adreslere sevk edildi.

Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki binanın enkazında 1 kişiye ulaşıldı. Sağ çıkarılan bu kişi hastaneye götürüldü.

Bu binada enkaz altında olduğu öğrenilen 3 kişiye daha ulaşılabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükdalyan Mahallesi İpek Sokağı'nda yıkılan binanın enkazından da 2 kişi çıkarılarak tedaviye alındı. Aynı binadan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirtildi.

Antakya'da boş binanın yıkılması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü

Antakya'da Dericiler Sanayi Sitesi'nde ağır hasarlı olduğu için boşaltılan bina, depremin ardından yıkıldı.

Binanın çökmesinin ardından yangın çıktı. Enkaz altındaki bir traktörün alev almasıyla başlayan yangına, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Hatay'da depremin ardından bir iş yerinde çökme meydana geldi

Hatay merkezli deprem nedeniyle Antakya ilçesinde daha önceki sarsıntılarda hasar gören 2 katlı iş yerinde çökme meydana geldi.

Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Haraparası Mahallesi 8. Sanayi Caddesi'nde, Yılmaz Hergül'e ait 2 katlı binanın çökmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bina enkazının bir bölümünde yangın çıktı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Brezilya arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan olup olmadığını tespit için cihazlarla ve dedektör köpeklerle çalışma başlattı. 112 Acil Sağlık ve UMKE görevlileri de destek verdi.

İtfaiye erleri enkaz altında çıkan yangına müdahale ederken, Brezilyalı ekip de yaşam dedektörüyle nabız araması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmalar, canlı izine rastlamaması üzerine itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile sonlandırıldı.

Adana Valisi Elban, kentte yıkılan bina olmadığını bildirdi

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, sarsıntılar nedeniyle kentte olumsuz gelişme yaşanmadığını belirtti.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

Gaziantep Valisi Gül: Metruk bir binada kısmi çökme olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay merkezli depreminGaziantep'te de hissedildiğini belirtti.

Depremle ilgili ihbarların değerlendirildiğini aktaran Gül, "An itibarıyla bir metruk binada kısmi çökme olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Hatay merkezli depremde yaralananlar Adana'ya sevk ediliyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaralananların Adana'ya hava ve kara yoluyla sevki sürüyor.

Akşam 20.04'te Hatay'ın defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlar, askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık araçlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak Hatay'da tedavi altına alınan depremzedeler de bugün meydana gelen deprem nedeniyle iki hastanenin tedbir amaçlı boşaltılması sonrası naklediliyor.

Tahliye kararı verilen İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki yaralılar da helikopter ve ambulanslarla şehir hastanesine sevk ediliyor.

Şanlıurfa Valisi Ayhan: İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremin kentte de hissedildiğini belirtti.

Konuyla ilgili ihbarların değerlendirildiğini kaydeden Ayhan, "Yaşanan bu depremde ilimizde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Riskli binalardan mutlaka uzak duralım. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı

Sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı ve yanındaki 3 katlı apartman yıkıldığı için tedbir amaçlı boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı.

Ekipler, yıkılan bölümde inceleme yaptı.

Diyarbakır'da 9 katlı binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı

Diyarbakır'da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar dışarı çıkarak güvenli alanlara geçti.

Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'nde deprem nedeniyle yan yatan 9 katlı binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.

Depremin ardından kent genelinde herhangi bir olumsuz duruma karşı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kilis Valiliği: İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır

Kilis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremin Kilis'te de hissedildiği belirtildi.

Ağır hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Sadece Musabeyli ilçemizde cami minaresinde çatlama ve bir ahırda çökme meydana gelmiş, hayvanlar zarar görmemiştir. Ağır hasarlı binalardan uzak durulması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Deprem Suriye'de ve Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi

AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremin ardından halk sokaklara döküldü.

Sarsıntılar, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle yaralananlar oldu.

Afrin'in Cinderes beldesinde daha önce hasar gören 2 bina ile 1 minare yıkıldı, Halep ve İdlib kırsalında bazı binalar hasar gördü.

Yaralıların tedavi altına alındığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli deprem, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Hatay merkezli deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta olumsuzluğa rastlanılmadı

Kahramanmaraş Valiliği, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremin, Kahramanmaraş'ta da yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

Deprem sonrası yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan, ağır hasarlı binalardan uzak durmaları istendi.