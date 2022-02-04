Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,957.90
ALTIN
788.32
DOLAR
13.57
STERLİN
18.47
EURO
15.57
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma...

Hijyenik ürünler üreten fabrika deposu alevlere teslim oldu

ADANA’da kişisel hijyenik ürünler üreten fabrikanın depo kısmında yangın çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Şubat 2022 Cuma 10:11
Hijyenik ürünler üreten fabrika deposu alevlere teslim oldu

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi’deki kişisel hijyenik ürün üreten fabrikanın deposunda çıktı. Fabrikanın deposundan dumanların yükseldiğini gören fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen ve tüm depoyu saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken depoda herhangi bir işçinin bulunmadığı öğrenildi. 

YANGIN, 7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi’de dün saat 22.30 sıralarında hijyenik ürünler üreten fabrikanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 7 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaHijyenürünFabrikaYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evdeki eşine sokaktan bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü
Evdeki eşine sokaktan bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü
Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak öldü 
Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak öldü 
ATATÜRK ANITI'NA HALAT BAĞLAYAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
ATATÜRK ANITI'NA HALAT BAĞLAYAN 2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans