Hijyenik ürünler üreten fabrika deposu alevlere teslim oldu

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi’deki kişisel hijyenik ürün üreten fabrikanın deposunda çıktı. Fabrikanın deposundan dumanların yükseldiğini gören fabrika bekçisi, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen ve tüm depoyu saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken depoda herhangi bir işçinin bulunmadığı öğrenildi.

YANGIN, 7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Hacı Sabancı Organize Sanayi’de dün saat 22.30 sıralarında hijyenik ürünler üreten fabrikanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 7 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.