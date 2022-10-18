Husumetlisini tabancayla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf K., alacak nedeniyle husumetli olduÄŸu Ã§ay ocaÄŸÄ± iÅŸleten Sait Yerli ile boÅŸ arazide buluÅŸtu. Ä°kili arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Yusuf K., tabancayla Sait Yerli'nin kafasÄ±na tek el ateÅŸ aÃ§Ä±p kaÃ§tÄ±. Yerli, kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, 3 Ã§ocuk babasÄ± Yerli'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Yerli'nin cansÄ±z bedeni otopsi iÃ§in Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KaÃ§an Yusuf K., olaydan 1 saat sonra polise giderek teslim oldu. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.