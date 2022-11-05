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Ä°Ã§iÅŸleri: Bitlis'te, Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-9 operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca, Bitlis'te 570 personelin katÄ±lÄ±mÄ± ile 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-9 Åžehit Jandarma TeÄŸmen Baki KoÃ§ak' operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±.

05 KasÄ±m 2022 Cumartesi 17:34
Ä°Ã§iÅŸleri: Bitlis'te, Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-9 operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼lke gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak ve bÃ¶lgede barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek amacÄ±yla Bitlis'te 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-9 Åžehit Jandarma TeÄŸmen Baki KoÃ§ak Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bitlis Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda; Jandarma Ã–zel Harekat, Jandarma Komando ve GÃ¼venlik Korucu timlerinden oluÅŸan 570 personel 43 operasyonel tim gÃ¶rev aldÄ±. Yurt iÃ§inde terÃ¶rÃ¼n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ' operasyonlarÄ±nÄ±n halkÄ±n desteÄŸi ile inanÃ§lÄ± ve kararlÄ± ÅŸekilde baÅŸarÄ± ile devam ettiÄŸi belirtildi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IÃ§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±BitlisTerÃ¶rTerÃ¶ristÃ¶rgÃ¼tOperasyonEren Abluka SonbaharKÄ±ÅŸ9 Operasyonu
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