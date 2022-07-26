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İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka-25' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 820 personel ve 52 operasyonel timle 'Eren Abluka- 25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko-Terör Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

26 Temmuz 2022 Salı 10:39
İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka-25' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'ın Hani ilçesini kapsayan 'Eren Abluka- 25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 820 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde, Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir, 260 bin kök skunk, 33 kilogram 400 gram kubar esrar, 39 kilogram 400 gram toz esrar, 4 bin 765 metre sulama hortumu ve 2 su motoru ele geçirildi. 

DHA

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