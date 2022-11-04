Ä°Ã§iÅŸleri: 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-8' operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼lke gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak, kÄ±ÅŸ Ã¼slenme bÃ¶lgelerini tespit etmek, geÃ§miÅŸ yÄ±llarda kullandÄ±klarÄ± maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak alanlarÄ±nÄ± imha etmek ve PKK mensuplarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r geÃ§iÅŸlerini engellemek amacÄ±yla Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'teÂ 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ-8 Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Ferhat Gedik Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±. Adana Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ operasyonda; jandarma komando, jandarma Ã¶zel harekat veÂ polis Ã¶zel harekat ile gÃ¼venlik korucusu timlerinden oluÅŸan 1216 personel gÃ¶rev aldÄ±.Â Ä°lk 2 gÃ¼nde Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ileÂ Kilis'i kapsayan bÃ¶lge ve Amanoslar bÃ¶lgesinde Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n istihbarat desteÄŸi ile arazi taramasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ã‡OK SAYIDA SÄ°LAH VE MÃœHÄ°MMAT ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

11 farklÄ± noktada yapÄ±lan aramalarda;Â PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na ait sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depolardaÂ 3 adet AK-47 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, Zagros keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi, Glock tabanca, otomatik av tÃ¼feÄŸi, 6Â el bombasÄ±, 5Â roket mÃ¼himmatÄ±, 926 Ã§eÅŸitli Ã§ap ve ebatta fiÅŸek, 23 ÅŸarjÃ¶r, 14 EYPÂ anahtarÄ±, 2 EYP ateÅŸleyicisi, 2 Toll serisi EYP alÄ±cÄ± dÃ¼zenek, 6 EYP devre kartÄ±, 3 EYP ateÅŸleme kumandasÄ±, 5 el telsizi, 2 dÃ¼rbÃ¼n, 2 EYP yapÄ±nda kullanÄ±lan elektronik devre kartÄ±, 3 telsiz, 5 akÃ¼, gÃ¼neÅŸ paneli, 180 Ã§eÅŸitli ebatlarda pil, 20 el feneri, 2 fotoÄŸraf makinasÄ±, muhtelif miktarda yaÅŸam, saÄŸlÄ±k, giyim, inÅŸaat ve kÄ±rtasiye malzemeleri ele geÃ§irildi. Malzemeler,Â depo, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklar imha edilerek kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Yurt iÃ§inde terÃ¶rÃ¼n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Eren Abluka Sonbahar-KÄ±ÅŸ' operasyonlarÄ±nÄ±n, halkÄ±n desteÄŸiyle inanÃ§lÄ± ve kararlÄ± olarakÂ baÅŸarÄ±yla devam ettiÄŸi belirtildi.Â