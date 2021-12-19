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İcradan satılık arsa

Hatay Dörtyol'da arsa icradan satılacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Aralık 2021 Pazar 12:27
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İcradan satılık arsa

İcradan satılık arsa
Hatay Dörtyol'da arsa icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,  Hatay İli Dörtyol İlçesi, 578 Ada, 29 Parsel, NUMUNEEVLER Mahallesi, Ortaokul Caddesi Mevkiinde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz, T.C. Dörtyol İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacak.

45 m2 taşınmaz, 45.950 TL. kıymeti ile 2 Şubat 202 günü saat 14.00-14.05 arasında Dörtyol Hükümet Konağı Konferans Salonu Zemin Kat Dörtyol Hatay adresinde açık artırmaya sunulacak.

İlan ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
HatayDörtyolArsaSatılıkİcradan
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