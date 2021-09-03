İhbara giden zabıta ekiplerine sürpriz kutlama

Abdulhamit Han Mahallesi Muhtarı Bülent Berk, zabıta teşkilatının 195’inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta ekiplerine sürpriz yaptı. Berk, ihbar hattını arayarak mahalledeki pide fırınının çevreyi kirlettiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese zabıta ekipleri yönlendirildi. Gelen zabıtalar, pide fırınının yanındaki muhtarlığa gelince pastalı sürprizle karşılaştı. Sürpriz karşısında şaşkına dönen zabıtalar, haftalarını kutlayan muhtar Bülent Berk ve mahalleliye teşekkür etti.

Muhtar Bülent Berk, "Zabıta Haftası’nı kutlamak için mahallemizdeki fırının çevreyi kirlettiği ihbarında bulunduk. İhbara gelen ekipleri de mahallelimiz ile birlikte alkışlayarak ve pasta keserek karşıladık. Bu sürprizimiz ile zabıtalarımızı mutlu etmek istedik. Zabıta memurlarımız önce şaşırdılar, sonra mutlu oldular. Bizler her zaman sağlığımız için görev yapan zabıtalarımızın yanındayız" dedi.