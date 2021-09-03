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İhbara giden zabıta ekiplerine sürpriz kutlama

GAZİANTEP'te, pide fırınının çevreyi kirlettiği ihbarına giden zabıta ekipleri, muhtar ve mahalleli tarafından pasta ve alkışlarla karşılandı. Ekipler, Zabıta Haftası nedeniyle mahallelinin yaptığı sürpriz karşısında mutluluk yaşadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Eylül 2021 Cuma 09:13
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İhbara giden zabıta ekiplerine sürpriz kutlama

Abdulhamit Han Mahallesi Muhtarı Bülent Berk, zabıta teşkilatının 195’inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta ekiplerine sürpriz yaptı. Berk, ihbar hattını arayarak mahalledeki pide fırınının çevreyi kirlettiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese zabıta ekipleri yönlendirildi. Gelen zabıtalar, pide fırınının yanındaki muhtarlığa gelince pastalı sürprizle karşılaştı. Sürpriz karşısında şaşkına dönen zabıtalar, haftalarını kutlayan muhtar Bülent Berk ve mahalleliye teşekkür etti.

Muhtar Bülent Berk, "Zabıta Haftası’nı kutlamak için mahallemizdeki fırının çevreyi kirlettiği ihbarında bulunduk. İhbara gelen ekipleri de mahallelimiz ile birlikte alkışlayarak ve pasta keserek karşıladık. Bu sürprizimiz ile zabıtalarımızı mutlu etmek istedik. Zabıta memurlarımız önce şaşırdılar, sonra mutlu oldular. Bizler her zaman sağlığımız için görev yapan zabıtalarımızın yanındayız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepZabıtaZabıta HaftasıPideFırın
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