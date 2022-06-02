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İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı 

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvanları otlatma meselesinden çıkan kavgada Aydın Dişçi (45) öldü, babası Hasan Dişçi (77) yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2022 Perşembe 16:40
İki ailenin kavgasında vurulan oğul öldü, baba yaralı 

Olay, sabah saatlerinde Ulubey ilçesi Külçen köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında arazide hayvanlarını otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Aydın Dişçi tabancayla, babası Hasan Dişçi ise darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın Dişçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Hasan Dişçi ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UşakUlubeyKavgaCinayetKülçen Köyü
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