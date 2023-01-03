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İki aracın çarptığı kayınvalide ile gelini öldü

ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından Elif İlhan (76) yaşamını yitirdi, Nazife İlhan (54) ise ağır yaralandı.

03 Ocak 2023 Salı 00:45
İki aracın çarptığı kayınvalide ile gelini öldü

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Elif İlhan ve Nazife İlhan’a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 CVP 29 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadınlara, daha sonra N.İ. yönetimindeki 01 AGE 709 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elif İlhan’ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Nazife İlhan ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Elif İlhan’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Otomobil ve hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. 

ÖLÜ SÜYISI 2'YE YÜKSELDİ

Adana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazife İlhan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Elif İlhan ve Nazife İlhan'ın kayınvalide- gelin oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA

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AdanaYüreğirKazaOtomobilYayaTrafik Kazası
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