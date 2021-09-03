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İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı 

SAMSUN'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Selçuk Söyleyen hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Eylül 2021 Cuma 10:22
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İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 ağır yaralı 

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Demet (36), kahvehanede oturan husumetli olduğu Selçuk Söyleyen, Zeynel Dönge ve Aziz Namlı'ya tabanca ile ateş etti. Grup da silahla karşılık verince çatışma çıktı, 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Selçuk Söyleyen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Dönge ve Namlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Demet ise Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, yaralıların bulunduğu hastanelerde önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunSilahçatışmaCinayet
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