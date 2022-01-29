İklim krizi ve orman yangınlarına dikkat çekmek için kulaç attılar

Datça Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından, Datça Kaymakamlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkıları ile ilçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda gerçekleştirilen maratona 99 erkek, 50 kadın olmak üzere toplam 149 yüzücü katıldı. Taşlık Plajı'nda, bugün saat 11.00'de Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan'ın startı ile başlayan maraton, 1500 metre kısa ve 3 bin metre uzun olmak üzere iki parkurda gerçekleştirildi.

Maraton, 15 derece hava sıcaklığı, 17 derece deniz suyu sıcaklığında yapıldı. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, açık deniz kış yüzme maratonunun bu yıl Türkiye'nin neredeyse tamamının karlar altında kaldığı bir döneme denk geldiğini belirterek, "Bu yıl maratonumuzu, iklim krizi ve orman yangınları konusunda farkındalığa katkıda bulunmak için düzenledik. Datça'mızın tanıtımına ve reklam değerine katkı sunmak adına önemsediğimiz bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'MARATON TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK'

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise bu yıl 16'ncısı düzenlenen açık deniz kış yüzme maratonunun çok daha uzun yıllar yapılması dileğinde bulunarak, "Bu yıldan itibaren bu organizasyonun, her yıl ocak ayının son cumartesi günü yapılmasına karar verdik. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu sayesinde Datça'mızın sadece yurt içinde değil, dünya genelinde tanıtımına katkı sağlayacağını umut ediyorum" dedi.

Datça'da güzel bir günde yüzme maratonu yapıldığını ifade eden MUTSO Başkanı Mustafa Ercan da, "Türkiye'mizin en güzel coğrafyalarından Muğla'mızın Datça ilçesinde yapılan maratona katılım sağlayan tüm sporcuları kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 1500 metre kısa parkur yarışlarında erkeklerde Emre Öztürk (29), kadınlarda ise nişanlısı Yonca Şevval Erdem (25) birinciliği elde etti. 16’ncı Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nda dereceye giren yüzücüler ise 'Uzun Parkur' erkekler yarışında birinci Emrah Karaboğa, ikinci Mert Acun, üçüncü Mehmet Zeki Özkol oldu. Kadınlarda birinciliği Bengisu Avcı Erdoğan, ikinciliği Zeliha Batay, üçüncülüğü ise Seda Kansuk elde etti.

Kısa Parkur' erkekler yarışının birincisi Emre Özturk, ikincisi Okan Ulaş, üçüncüsü Timuçin Gülaç, kadınlar yarışında ise birinci Yonca Şevval Erdem, ikinci Çilem Çelik, üçüncü Nida Ozdemir oldu.