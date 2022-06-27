İnebolu'da çay taştı, köprüler çöktü

Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur, özellikle İnebolu ve Bozkurt ilçesinde etkili oldu. İnebolu'da sabaha karşı etkisi artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı. Çay üzerinde yayaların kullandığı 2 köprü de yıkılarak suya kapıldı. Çay üzerinde bulunan 4 köprü de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çayın taşmasıyla binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Emniyet ve zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren anons yaparak giriş ve birinci katta oturanları üst katlara çıkmaları konusunda uyardı. Ayrıca çay kenarında bulunan araçların da kaldırılması istendi. Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri, ilçede çalışma yaptı. Kastamonu Valisi Avni Çakır da bölgede incelemelerde bulundu. Özlücü köyünden geçen Zabana Çayı da yağış nedeniyle taştı, evleri su bastı.

KAYMAKAM: VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLSUN

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 2 gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarıların yapıldığını belirterek, "Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlar da devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşların da üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar iş yerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde, panik yapmadan gerekli tedbirleri alalım. İnşallah bu sınavı da başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

BAKAN SOYLU: DÜKKANLAR AÇILMAYACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makineleri ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu’da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu’ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" dedi.

BOZKURT'TA SULAR YÜKSELDİ

Öte yandan yaklaşık 1 yıl önce selin vurduğu Bozkurt ilçesinde de yağış etkili oldu. İlçe merkezinden geçen ve 2021'de de taşan Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Çay yatağında suyun akışının sağlanması için iş makineleri ile çalışma yapıldı. Çay kenarında oturanlar da sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.