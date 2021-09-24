Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1401.46
ALTIN
495.50
DOLAR
8.7936
STERLİN
12.0779
EURO
10.3292
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alınacak 
Temizlik ve Güvenlik Görevlisi...
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 101 akademik...
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri...
6 adet bilet gişesi kiraya veriliyor 
6 adet bilet gişesi kiraya...

İngiliz turistler ‘kırmızı liste’ engelinden sonra yeniden Antalya’da

İNGİLTERE’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi saat 21.15’te geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Eylül 2021 Cuma 09:47
0 Okunma
İngiliz turistler ‘kırmızı liste’ engelinden sonra yeniden Antalya’da

İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından İngiliz turist kafilesi Antalya’ya geldi. 4 aylık aradan sonra turizm kenti Antalya’ya gelmek için Doğu Midlands’tan havalanan İngiliz turistler, saat 21.15’te Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali’ne iniş yaptı. İlk uçakta 90 yolcu gelirken 21.15’ten 24.00’e kadar 4 uçakla toplamda 500 yolcunun gelmesi bekleniyor.

MASKE VE FİZİKİ MESAFE KURALINA DİKKAT EDİLDİ

Uçaktan inen yolcular, pasaport kontrolü öncesinde termal kameralardan vücut ısıları kontrol edilerek içeri alındı. Turistlerin orta yaş üstü oldukları dikkati çekerken yolcuların tamamının maske kuralına uyduğu gözlendi. Bagaj teslim noktasında bagajlarını bekleyen yolcuların burada da yine koronavirüs önlemlerine dikkat ettikleri görüldü.

'UZUN ARADAN SONRA GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Türkiye’ye ve özellikle Antalya’ya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden İngiliz turistler, kırmızı liste kararından oldukça memnun olduklarını söyledi. İngiliz tatilcilerden Virginia Whitehead, karşılamadan çok memnun olduğunu ve Türk insanının çok sıcakkanlı olduğunu söyledi.

Bir başka İngiliz tatilci Wendy Kerry ise uzun aranın ardından Antalya’ya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken, geçen yıl da Antalya’ya geldiğini belirten Joy Rowden, ilk uçakla ilk olarak kendilerinin geldiğini ve Antalya’yı çok sevdiğini söyledi.

Tatilcilerden Janice Shuttlewwod ise "Kültür turu ve yemekler için geliyorum. Geçen yıl da gelmiştim. Çok mutluyum kırmızı liste kaldırıldığı için” diye konuştu.

İngiliz turistler daha sonra konaklayacağı otellere gitmek için Antalya Havalimanı’ndan ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereTürkiyeTurizmTuristAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri’de 3 dükkan ve bir minibüs alev alev yandı
Kayseri’de 3 dükkan ve bir minibüs alev alev yandı
Aydın merkezli 17 ilde 'change çetesi' operasyonu
Aydın merkezli 17 ilde 'change çetesi' operasyonu
Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Otobüs, otomobile çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans