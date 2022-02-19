Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
832.47
DOLAR
13.65
STERLİN
18.59
EURO
15.48
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk sınıfı Muvazzaf Subay adayı temini duyurusu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk...
St. Petersburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
St. Petersburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli...
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
Mersin genelinde işyerleri kiraya...

İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı 

İZMİT’te, yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ofis önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Şubat 2022 Cumartesi 16:52
İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı 

Olay, saat 15.00 sıralarında, Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran şüpheli, Arslan’a ateş açtı. Ağır yaralanan Arslan, yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, göğsünden ve sağ bacağından vurulan Arslan’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Güngör Arslan, ameliyat edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirGüngör ArslanInternetHaberSiteSilahSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dere yatağında erkek cesedi bulundu 
Dere yatağında erkek cesedi bulundu 
Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı
Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 41 yaralı
İstanbul'dan Trabzon'a cenaze taşıyan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 27 yaralı
İstanbul'dan Trabzon'a cenaze taşıyan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 27 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans