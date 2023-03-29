Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.766,06
ALTIN
1.206,54
DOLAR
19,15
STERLİN
23,60
EURO
20,74
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...

İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etti.

29 Mart 2023 Çarşamba 11:31
0 Okunma
İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları sürdü

Hatay

Depremden en çok etkilenen Mustafa Kemal ve Sakarya mahalleleri ile kent merkezindeki acil yıkılması gereken yerlerde çalışmalar sürdü.
Söz konusu alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri nezaretinde kontrollü yıkımlar gerçekleştirildi.
Bir yandan da depremden yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi.
Enkaz, kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına götürüldü.
Bazı depremzedeler de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayIskenderunDepremEnkaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri'de kar etkili oluyor
Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Kayseri'de kar etkili oluyor
Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
Uşak'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı
Uşak'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans