İstanbul'a giden TIR, kamyon ve otobüslere geçiş yok

Kentte günlerdir yağan kar yağışının etkisi azaltmasıyla birlikte ulaşım rahatladı. Yolların tamamı trafiğe açıldı. Ancak İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde trafik ve Karayolları ekipleri, uygulama yaptı. İki güzergahta da yolların Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede TIR, otobüs ve kamyonlar durduruldu. İrsaliyelerinde İstanbul'a gittiği tespit edilen araçlar geri döndürüldü. Araçlar, bir dinlenme tesisinin park alanına yönlendirildi. Park alanında bekleyen otobüslerdeki yolculara Türk Kızılayı Bolu Şubesi ekipleri tarafından gıda desteği sağlandı.

BİN KİŞİ MİSAFİRHANELERDE KALDI

Dün gece saatlerinden beri yapılan uygulama kapsamında otobüslerdeki yolcular, Bolu Valiliği'nce hazırlanan misafirhanelere yönlendirildi. Yaklaşık bir kişi, dün geceyi misafirhanelerde geçirdi.

İstanbul'daki kar yağışının etkisini azaltması ve yeniden araç girişlerine açılmasıyla birlikte Bolu'da bekletilen araçların yollarına devam edebileceği belirtildi.