Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 3
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,906.72
ALTIN
799.22
DOLAR
13.50
STERLİN
18.21
EURO
15.28
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası...
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...

İstanbul'a giden TIR, kamyon ve otobüslere geçiş yok

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM ve D-100 kara yollarının Bolu Dağı kesiminden yolcu otobüsleri ile TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ocak 2022 Salı 11:08
İstanbul'a giden TIR, kamyon ve otobüslere geçiş yok

Kentte günlerdir yağan kar yağışının etkisi azaltmasıyla birlikte ulaşım rahatladı. Yolların tamamı trafiğe açıldı. Ancak İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde trafik ve Karayolları ekipleri, uygulama yaptı. İki güzergahta da yolların Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede TIR, otobüs ve kamyonlar durduruldu. İrsaliyelerinde İstanbul'a gittiği tespit edilen araçlar geri döndürüldü. Araçlar, bir dinlenme tesisinin park alanına yönlendirildi. Park alanında bekleyen otobüslerdeki yolculara Türk Kızılayı Bolu Şubesi ekipleri tarafından gıda desteği sağlandı.

BİN KİŞİ MİSAFİRHANELERDE KALDI

Dün gece saatlerinden beri yapılan uygulama kapsamında otobüslerdeki yolcular, Bolu Valiliği'nce hazırlanan misafirhanelere yönlendirildi. Yaklaşık bir kişi, dün geceyi misafirhanelerde geçirdi.

İstanbul'daki kar yağışının etkisini azaltması ve yeniden araç girişlerine açılmasıyla birlikte Bolu'da bekletilen araçların yollarına devam edebileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBoluTırKamyonOtobüsKarKışYolUlaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulgar turistler PCR testlerini Edirne'de yaptırıyor
Bulgar turistler PCR testlerini Edirne'de yaptırıyor
Kerziban'ın cesedini parçalayıp, 6 torbada taşımışlar
Kerziban'ın cesedini parçalayıp, 6 torbada taşımışlar
Fındık tüccarına sokakta silahlı saldırı
Fındık tüccarına sokakta silahlı saldırı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans