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İstanbul ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

İSTANBUL'da 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.  İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Baskın anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:00
İstanbul ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'da organize bir şekilde fuhuş yaptırtan ve yer sağlayan şebekeye yönelik soruştura başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan takipler sonucu şebeke üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlenirken, İstanbul'un Beyoğlu, Fatih, Sarıyer ve Büyükçekmece ilçeleri ile Trabzon'da bulunan 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 5 trans birey de kurtarıldı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğ'inde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

DHA

Son Güncelleme: 16.05.2022 11:20
Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrabzonFuhuşOperasyon
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