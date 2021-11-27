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İZDENİZ'den zamlı feribot tarifesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ A.Ş., feribot ücretlerine zam yaptı. Zamlı tarife, 28 Kasım Pazar itibarıyla geçerli olacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2021 Cumartesi 16:27
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İZDENİZ'den zamlı feribot tarifesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ A.Ş., feribot ücretlerine zam yaptı. Otomobil geçiş ücreti 23 TL'den 25 TL'ye çıkarıldı. Araçta bulunan sürücü ve ücretsiz geçiş hakkına sahip kişiler dışındaki yolculardan alınan 1 TL'lik ücret değişmedi. Minibüs/kamyonet geçiş ücreti 45 TL'den 50 TL'ye; otobüs/kamyon geçiş ücreti 80 TL'den 100 TL'ye; motosiklet geçiş ücreti 12 TL'den 14 TL'ye; TIR geçiş ücreti 170 TL'den 200 TL'ye; midibüs geçiş ücreti ise 60 TL'den 70 TL'ye yükseldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) onaylanan yeni tarife, 28 Kasım Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

İZDENİZ'den yapılan yazılı açıklamada, Mayıs 2018'de devreye giren Eşel Mobil Sistemi (EMS) kapsamında, akaryakıta gelen zamların vatandaşlara yansıtılmaması için ÖTV'de zam oranı kadar indirim yapılmaya başlandığı belirtilerek, "Üst üste gelen zamlar sonrası ÖTV miktarı sıfıra indi. EMS nedeniyle pompa fiyatları üzerinden motorin alınmaya başladı. 1 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında motorin fiyatlarına gelen yüzde 37'lik zam nedeniyle de bu düzenlemeye gidilmek zorunda kalındı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İZDENİZFeribotİzmir Büyükşehir Belediyesi
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