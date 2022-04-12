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İzmir'de 3 iş yeri yangında zarar gördü

İZMİR’in Konak ilçesinde, toptan ve perakende gıda ürünü satışının yapıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 2 iş yerine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Nisan 2022 Salı 09:13
İzmir'de 3 iş yeri yangında zarar gördü

Yangın, saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1145/4 sokakta bulunan toptan ve perakende gıda ürünleri satışının yapıldığı iş yerinde çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Gıda ürünlerinin bulunduğu iş yerindeki yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 3 iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakIş YeriYangınItfaiye
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