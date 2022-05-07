Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.458,72
ALTIN
905,21
DOLAR
14,95
STERLİN
18,50
EURO
15,82
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta...
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema salonları kiraya verilecek
Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki sinema...
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi...

İzmir'de 60 kaçak göçmene 387 bin lira ceza

İZMİR'in Çeşme ve Urla ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 68 kaçak göçmenden 60'ına, 387 bin 840 lira ceza kesildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:02
İzmir'de 60 kaçak göçmene 387 bin lira ceza

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri, insansız hava aracı (İHA) destekli yürütülen çalışmalarda önceki gün Çeşme açıklarındaki botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle düzenlenen operasyonda 25 Liberya, 9 Yemen ve 3 Eritre uyruklu toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Urla ilçesinin Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanda dün de İHA ile tespit edilen 31 Yemen uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda yakalanan toplam 68 kaçak göçmenden 60'ına 'yasa dışı giriş- bulunma' nedeniyle toplam 387 bin 840 lira para cezası kesildi. Kaçak göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirçeşmeGöçmenKaçak GöçmenCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Ergül: Telaş edilecek bir hal değil
Prof. Dr. Ergül: Telaş edilecek bir hal değil
Oltu Çayı'nda kaybolan baba için Ankara'dan özel ekip
Oltu Çayı'nda kaybolan baba için Ankara'dan özel ekip
Hıdırellez dilekleri günün ilk ışıklarında suyla buluştu
Hıdırellez dilekleri günün ilk ışıklarında suyla buluştu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans