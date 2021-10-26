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İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, 'ByLock' kullandığı tespit edilip, örgüt adına para topladığı belirlenen 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ekim 2021 Salı 08:28
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi ve yöneticilerinin gizli haberleşme aracı olan 'ByLock' programı kullanan, örgütün finans kaynağı olduğu belirtilen Bank Asya'ya talimatla para yatıran, eğitim kurumlarında çalışan, örgüt himmet, burs adı altında yardım toplayan ve haklarında itirafçı beyanı olan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında noter başkatibi ile 1 emekli askeri personelin bulunduğu 15 şüphelinin yakalanaması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheliden 12'si gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına firar ettiği öğrenildi.  Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirFetöTerörörgütOperasyon
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