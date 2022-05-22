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İzmir'de makilik ve orman yangını 

İZMİR'in Karaburun ile Dikili ilçelerindeki makilik ve ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için müdahale ediyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2022 Pazar 17:07
İzmir'de makilik ve orman yangını 

Karaburun Gerence Körfezi'ne yakın bir noktada saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bir diğer yangın da Dikili ilçesinde çıktı. Madra Barajı yakınlarında, Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanda çıkan yangına, 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKaraburunDikiliOrmanMakilikYangınItfaiye
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