İzmir'de polise bıçaklı saldırı

Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi 592/12 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, sokakta yapılan düğün sonrası kavga çıktığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, elinde bıçak olan E.K.'ye, bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan E.K.'ye, ekipler biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında elindeki bıçağı rastgele savuran E.K., polis memuru F.K.'yi yüzünden yaraladı. Olay sonrası polis memuru, meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, alkollü olduğu iddia edilen E.K. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.