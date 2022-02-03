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İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İZMİR'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Şubat 2022 Perşembe 09:08
İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün İzmir'de sağanak yağış beklendiği uyarısının ardından, kent genelinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu, bazı yollarda göçükler meydana geldi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine, göçük yaşanan yerlerde ekipler tarafından şerit çekilerek önlemi alındı. Sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı. Sağanak yağışın devam ettiği kentte, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile itfaiye ve polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlara karşı teyakkuz halide çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirYağmurYağışSelSu
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