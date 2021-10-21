İzmir'de terör operasyonunda HDP ilçe başkanları gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen ve aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.