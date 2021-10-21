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İzmir'de terör operasyonunda HDP ilçe başkanları gözaltında

İZMİR'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ile Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Ekim 2021 Perşembe 09:34
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İzmir'de terör operasyonunda HDP ilçe başkanları gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen ve aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirTerörOperasyonHDPPKKKCK
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