İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine yeni tarife

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kent içi toplu ulaşım ücret tarifesini oy birliğiyle güncelledi. 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, tam biniş ücreti 8,78 TL oldu. Başkan Tunç Soyer’in talebi üzerine öğrenci biniş ücretindeki artış ise sembolik düzeyde tutuldu. Öğrenciler, toplu ulaşımdan 3 TL’ye yararlanacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME, toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı. Genel Sekreter Barış Karcı yönetimindeki toplantıya ilgili daire başkanlıkları, toplu ulaşım kuruluşları, kentteki kamu kurumları ile bireysel toplu taşımacılık kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Oy birliğiyle alınan kararla ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da geçerli toplu ulaşım ücret tarifesi güncellendi. ‘İzmirim Kart’ ile tam biniş ücreti 8,78 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7,56 TL oldu.



ÖĞRENCİLER İÇİN ARTIŞ MİNİMUM DÜZEYDE TUTULDU



Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in isteği doğrultusunda öğrenci biniş ücretine yapılacak artışın sembolik düzeyde yapılmasına karar verildi. Buna göre öğrenciler, toplu ulaşımdan 3 TL'ye yararlanacak.



Yeni düzenlemeyle tam binişlerde 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarma ücreti 3,50 TL, ikinci aktarma ise 2 TL olarak güncellendi. Öğrenciler, öğretmenler ve ‘60 Yaş İzmirim Kartı’ sahiplerinin, aktarma ücreti ödememesine yönelik uygulama devam ediyor.



Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan 'Halk Taşıt' uygulamasında ise tam biniş 4,39 TL, öğrenci ücreti 1,50 TL oldu. 'Halk Taşıt' tam binişlerinde ilk aktarma için 1,75 TL, ikinci aktarma 1 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, yeni tarifede tam biniş artış oranın asgari ücrete yapılan yüzde 54,5’lik artıştan düşük olduğuna dikkat çekti. Toplu taşıma hizmetinin kamusal hizmet olduğunu, karlılık gözeterek yapılmadığını hatırlatan Karcı, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarımızı sürekli sübvanse ediyoruz. Yeni tarife rakamları baz alındığında, biniş başına Büyükşehir Belediyesi olarak 16,79 TL destek vereceğiz" dedi.



Ekonomik açıdan zor dönemden geçildiğini söyleyen Karcı, "Akaryakıt ve enerji maliyetleri başta olmak üzere yedek parça, personel ve benzeri diğer artışlar, işletme maliyetlerini ciddi ölçüde yükseltti. Bu tablo, sene başında yapılan bütçe planlamalarını da olumsuz etkiliyor. 2022 yılı başında toplu ulaşım sübvansiyon rakamını 2 milyar TL olarak öngörmüştük. Aralık iki itibarıyla kasamızdan çıkan destek miktarı 3,5 milyar TL’yi bulmuş durumda. Yeni yılda bu rakamın 4 milyar TL’nin de üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Çok zorlandığımız bir gerçek ama hemşehrilerimiz için olabildiğince makul düzenlemelerle bu hizmeti en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.