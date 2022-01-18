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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İZMİR'in 11 ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Ocak 2022 Salı 09:55
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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde operasyon başlattı. 250 jandarma personelinin katılımıyla belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Adreslerde ve limanda bulunan bir teknede narkotik köpeklerle arama yapıldı. Operasyonun devam ettiği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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