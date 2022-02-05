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İzmir'deki valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu

İZMİR'in Buca ilçesinde, 4 gün önce yol kenarında ateşe verilen valizden yanmış erkek cesedi çıktı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, cesedin servis şoförü Metin Çetinkaya'ya (40) ait olduğu belirlendi. Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesindeki ailesine haber verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Şubat 2022 Cumartesi 10:03
İzmir'deki valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu

Buca ilçesinde, 1 Şubat Salı akşamı saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş, İzmir çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bir valizin yandığı görüldü. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

VALİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri ekipleri, incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Valizden çıkartılan cesedin 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Adli Tıp'ta yapılan çalışmalar neticesinde öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirBucaValizCesetCinayet
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