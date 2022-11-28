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İzmir için 'sağanak' uyarısı

İZMİR için bugün gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sağanağın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:52
İzmir için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir genelinde etkili olacak yağışın; Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı, Bayındır, Tire, Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka, Menemen, Çiğli ve Foça'da kuvvetli ve gök gürültülü olacağının beklendiğini bildirdi. Kuvvetli yağışın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiIzmirYağmurYağışUyarı
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