İzmir’i kurtaran askerlerin karşılandığı 100 yıllık bayrak, müzede sergileniyor

İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül 2020'de açılan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi tarihe ışık tutuyor. DEÜ Dokuzçeşmeler Yerleşkesi’nde bulunan Eylül Köşk içerisindeki müzede, geçmişte yer alan Türk devletlerinin ve dünya medeniyetlerinin simgelerinin yanı sıra değişik dönemlere ait çeşitli belgelerden efemeralara, Türk bayraklarından dönemin ay yıldızlı günlük kullanım araçlarına kadar binin üzerinde zengin bir tarihsel içerik sergileniyor. Müzede, Türk bayrağının simgesi olan ay yıldızın yer aldığı tarihi eserlerin sergilendiğini belirten Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Müdürü öğretim görevlisi Ömer Durmaz, ana koleksiyonun Haluk Perk’in bağışlarından oluştuğunu söyledi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve öğretim görevlilerinin de katkılarını dile getiren Durmaz, bağışçıların desteğiyle koleksiyonun oluştuğunu ifade etti.

AY YILDIZIN TARİHİNE YOLCULUK

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’nin DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar kuruculuğunda açıldığını ve 2,5 yıldır büyük bir ilgi gördüğünü aktaran Durmaz, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılına hazırlık amacıyla müzeyi oluşturmuştuk. 1000'e yakın ay yıldızlı eserin müzemizde yer alıyor. Sadece Türk bayrağını sergilemiyoruz. Türk bayrağının simgesi olan ay yıldızı yer aldığı tarihi eserleri sergiliyoruz. Ay yıldız, bizim için hemen hemen her şeyden kutsal ve özel bir simge. Birçok anlamı var ve artık 2023’te barışın, dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın, bir arada olmanın daha fazla anlamlandığı simge. Dolayısıyla bu kavramı güçlendirmek için burada birtakım anlatımlarla ziyaretlerimizi ay yıldızın tarihine yolculuk yapmalarına sağlıyoruz. Ciddi ilgi görüyor ve belli aylarda rekorlar kırıyoruz. Okullardan çok fazla gelen öğrenciler var ve onlar atölye çalışmalarımız var. İzmir’e hareket getirdiğimizi, İzmir’in tarihteki öncü kimliğini güçlendirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İZMİR’'İ KURTARAN TÜRK ASKERİNİ SELAMLAYAN BAYRAK MÜZEDE

Müzede ön plana çıkan eserler hakkında bilgi veren Ömer Durmaz, koleksiyonda sergilemekten büyük onur duydukları birçok eser bulunduğunu belirtip, "Anıtkabir'de görev yapmış olan bize emanet edilen Anıtkabir bayrağı, sınır karakollarında görev yapmış olan sınır karakol bayrakları, rahmetli Şükrü Tül hocamızın müzemize bağışladığı İzmir’in işgali sırasında kullanılmış olan bayrak var. İzmir işgal edildiği dönemde, işgal güçleri Türk bayrağının asılmasını yasaklamışlardı. İzmirli kadınlarımızın buldukları kırmızı beyaz kumaşlarla gizlice bayrak dikmişlerdir. Türk askeri İzmir’e girdiğinde savaş kazanıldığında bu bayraklarla halkımız askerlerimizi karşılamışlardır. O günlerden kalma kanlı bir bayrağımızı şanla ve şerefle sergiliyoruz. O bayrağımız 100'üncü yılını doldurdu. Gazi bayraklarımız ve görev yapmış bayraklarımız var. Gazi bayraklar, savaş görmüş yani Kurtuluş Savaşı’nda, Milli Mücadele’de askerimizin taşıdığı ya da insanımızın askerimize destek olmak amacıyla astığı bayraklar var. Gazi bayraklarına örnek olarak Kıbrıs gazi bayrağını gösterebiliriz. Görev yapmış ve bugüne kalmış gazi bayraktır. Türk askerinin Kıbrıs Harbi'nde kullandığı bayraktır. Görev yapmış bayraklar arasında Anıtkabir'den gelen ya da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gelen Cumhurbaşkanlığı forsu sergileniyor. Bayrak en üst düzeyde Cumhurbaşkanlığı nezdinde temsil edilir. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı forsunun ilk kez külliyeden bize gelmiş olması aslında müzemizin ayrıcalık eserlerinden birini işaret etmektedir. Ayrıca sınır karakollarında görev yapmış ve görevini tamamladıktan sonra bize emanet edilen bayraklarımız var" dedi.

ZAFERİ SİMGELEYEN BAYRAKLAR İÇİN ÇAĞRI

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunu ve zaferi simgeleyen Kadifekale’ye ve Hükümet Konağı'nda göndere çekilen Türk bayrağını sergilemekten büyük onur duyacaklarını vurgulayan Durmaz, “Milli mücadele döneminde, savaşın kazanılması ve başarın sağlanması dolaysıyla birçok yerde ve noktada bayrak asıldı. Bunların en önemlileri Kadifekale, İzmir Saat Kulesi ve Hükümet Konağına asılan bayraklardır. Çünkü bu bayraklar savaşın bittiğine işaret eden noktalardır. Bunun gibi bayrakların müzemizde olması doğru adreste olduklarını gösterecektir. Halkımızdan, milletimizden bu amaçla sakladıkları, aile yadigarı bayrakları müzemize bağışlamalarını bekliyoruz. Bayrakları sıhhi ve teknik koşullarda ilelebet saklayacağımıza dair söz veriyoruz. Bu tür destekleri her zaman açığız" diye konuştu. (DHA)