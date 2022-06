İznik Gölü, alg patlaması nedeniyle yeşile büründü

Bursa’nın en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan ve çevresinde çok sayıda tarım arazisinin bulunduğu İznik Gölü’nde siyanobakteri artışı yaşanıyor. Mavi-yeşil algler olarak bilinen siyanobakteri tabakası göl yüzeyini kapladı. Göldeki su seviyesinin azalması, su sıcaklığının artması ve çevredeki tarım arazilerinde kontrolsüz gübre kullanımı ile atıkların fosfor ve azot oranını artırması nedeniyle göl dibinde bulunan alg tabakası su yüzeyine çıktı. Fotosentez ile beslenen bir plankton bitki türü olan siyanobakterinin, göl dibinde yeterli oksijen olmaması nedeniyle göl yüzeyine çıkması, gölde yaşayan canlılar için de risk oluşturuyor. Göl tabakasının siyanobakteri ile kaplanması nedeniyle, yeterli oksijeni alamayan canlıların da yaşamları riske giriyor. Toplu balık ölümleri de bu riskler arasında bulunuyor.

NUMUNELERİN ANALİZ SONUÇLARI ÇIKANA DEK YÜZMEK YASAK

Öte yandan göldeki siyanobakteri artışı, günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan kararla, Büyükşehir Belediyesi tarafından göl kıyısında bulunan halk plajlarına, göle girmenin geçici olarak yasaklandığını belirten tabelalar konuldu. Gölden alınan numunelerin analiz sonuçları çıkıncaya kadar, İznik Gölü’nde yüzmek yasaklandı.

'İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR'

​Alg patlamasının her yıl yaşandığını ancak bu sene daha yoğun olduğunu söyleyen esnaf Bekir Uslu, “Senenin beli mevsimlerinde sıcaklığın artmasıyla beraber, polenlerin suya dökülmesiyle beraber hemen hemen her yıl oluyor. Ama bu yıl biraz daha fazla oldu, inanıyorum ki bu önümüzdeki günlerde yağmurlardan sonra, kıyıya vurmalardan sonra bunu temizlenebileceğini düşünüyorum. Göle girmenin yasaklanması çok iyi oldu. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Buradan alınan veriler gerekli yerlere ulaştı. Numunelerden alınan sonuçlara göre inşallah temiz çıkar. Bu gölün suyu sodalı. Kendini onaracağını düşünüyorum. Dün daha yoğundu, kıyı komple köpükle kaplıydı. Çok büyük köpükler vardı kıyıda. Bugün biraz daha parçalandı sanki. Önümüzdeki 3-4 gün içinde tamamen yok olacağını düşünüyoruz” dedi.