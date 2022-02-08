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Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı

ANTALYA'da, seyir halindeki tur minibüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü, dumanları fark edince Japon turistleri indirirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2022 Salı 17:13
Japon turistlerin tur minibüsü, alev alev yandı

Manavgat'ın Batı Side köprülü kavşağında, Antalya yönüne giden Aziz Bayram'ın kullandığı 07 DY 848 plakalı tur minibüsünün motor kısmında yangın başladı. Dumanları fark eden Bayram, aracı yol kenarına çekip, minibüsteki 3 Japon turisti indirdi. Çevredekiler, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışırken araç alev aldı. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle minibüs, kullanılamaz hale geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatJaponTurTurist
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