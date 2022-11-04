KADES'e 4X4'lÃ¼k destek

Merkez Yakutiye ilÃ§esindeki HavuÅŸbaÅŸÄ± Kent MeydanÄ±'na 4X4 Ã¶zel yapÄ±m araÃ§larÄ± ile 'KadÄ±na el kalkamaz'Â pankartÄ± eÅŸliÄŸinde gelen kadÄ±n off-road pilotlarÄ±, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kadÄ±n polisleri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. El ele veren kadÄ±n polislerle pilotlar yoldan geÃ§en vatandaÅŸlarÄ±Â durdurup KADES hakkÄ±nda bilgi verdi. Polis, cep telefonlarÄ±na yÃ¼klenen uygulamadanÂ kadÄ±nlarÄ±n yardÄ±m taleplerine en kÄ±sa sÃ¼rede cevap verildiÄŸi, telefonla arayarak oluÅŸan zaman kaybÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. GÃ¼n boyu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri yÃ¼zlerce kadÄ±n ve erkeÄŸi bilgilendirdiklerini sÃ¶yleyen Anadolu KadÄ±n Off-Road ve DoÄŸa SporlarÄ± KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ä°lknur YalÃ§Ä±n, "Emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n KADES uygulamasÄ±na eÅŸlik ederek farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturup, kendilerine destek verdik. Telefonunda KADES uygulamasÄ± olmayan kadÄ±nlarÄ±nÂ cep telefonlarÄ±n bu programÄ± indirip nasÄ±l kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrettik. Onlar da Ã§ok mutlu oldular. Ãœmidimiz hiÃ§bir kadÄ±nÄ±n bu uygulamayÄ± kullanmak zorunda kalmamasÄ±" dedi.

KADES'i bir kez kullanmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Rojbin Kartal ise "KADES, zor durumda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir uygulama. Benim iÃ§in yeterli bir uygulama. 112'yi aramak yerine hiÃ§ bekleme sÃ¼resi olmadan KADES'e tek tuÅŸla yardÄ±ma ihtiyacÄ±nÄ±z olduÄŸunu anlatabiliyoruz. Daha Ã¶nce kullanmak zorunda kaldÄ±m. Polis yaklaÅŸÄ±k 5 dakika sonra evime geldi ve sorunu Ã§Ã¶zdÃ¼ler. KadÄ±nlara tavsiye ediyorum" diye konuÅŸtu.

KADES tanÄ±tÄ±mÄ±nda bazÄ± erkeklerÂ 'KadÄ±na el kalkamaz' dÃ¶vizi ile fotoÄŸraf Ã§ektirip, destek verdi.Â