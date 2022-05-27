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Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADES'i anlattı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında jandarma kadın astsubaylar, yurtta kalan kız öğrencilere Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) anlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mayıs 2022 Cuma 09:53
Kadın astsubaylar, kız yurdundaki öğrencilere KADES'i anlattı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla köylerde ev ev gezip, bilgilendirme yapıyor. Jandarmanın kadın astsubayları, Ahlat ilçesinde kız öğrencilerin kaldığı yurdu da ziyaret etti. Komutanlar, öğrencilere KADES hakkında bilgi verdi.

Öte yandan KADES uygulaması, bilgi verilen kadınların cep telefonlarına da indirildi. Kadın ve çocuklara, acil durumla karşı karşıya kalmaları halinde, konum bilgisini açıp ardından uygulama ekranındaki 'Acil Destek' butonuna dokunarak, ihbar gerçekleştirebilecekleri gösterildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKadınAstsubayKADESKadına Yönelik şiddet
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