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Kafe kiraya verilecek

Bodrum Kadıkale Ormancılar Sitesi, kafe ve restaurant tesisini kiraya verecek.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
19 Aralık 2021 Pazar 12:19
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Kafe kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Peksimet Mah. 21. Sk. No: 228/A Bodrum - MUĞLA Adresinde bulunan ve 628 bağımsız bölümden oluşan Kadıkale Ormancılar Sitesinde teklif alma ve açık arttırma ihalesi ile kafe/restoran kiralanacak.

Teklif alma ve açık arttırma ile kiralama ihalesi Kadıkale Ormancılar Sitesi Yönetim binasında 06/01/2022 tarihinde saat 15:00’de yapılacak. Açık arttırma ihalesi 120.000,00 TL’den başlayacak.

İlan ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 19.12.2021 12:22
Anahtar Kelimeler:
BodrumKadıkaleOrmancılar SitesiKafeRestaurantYeni ÇağrıBASIN İLAN KURUMU
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