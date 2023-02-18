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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Şubat 2023 Cumartesi 23:55
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 22.31'de Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 12,18 kilometre olarak belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşGöksunDepremAFAD
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