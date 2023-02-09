Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 72 saat geçti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü 04.17'de meydana gelen, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma ekiplerince enkazlarda başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Depremin üzerinden 72 saatin geçtiği Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te adeta zamana karşı yarışan kurtarma ekipleri, enkazlarda ortam dinlemesi yapıyor.

Enkazdaki yakınlarını umutla bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyen ekipler, yüksek teknoloji cihazlar kullanarak girdikleri beton yığınları arasından ses almaya çalışıyor.

En ufak bir yaşam belirtisi tespit ettiklerinde çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da enkaz başında yakınlarını bekleyen vatandaşların yaktığı ateşin başında ısınıyor.