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Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 09.33'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25 Mart 2023 Cumartesi 10:15
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Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremAFAD
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