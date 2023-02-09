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Kahramanmaraş'ta 49 yaşındaki kişi, depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 70 saat sonra 49 yaşındaki Duran Şeker, enkazdan sağ çıkarıldı.

09 Şubat 2023 Perşembe 03:44
Kahramanmaraş'ta 49 yaşındaki kişi, depremden 70 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Erdoğan Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi Tufanlar Arama Kurtarma Timi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından 49 yaşındaki Duran Şeker'e ulaşıldı. Depremden 70 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkarılan Şeker, ambulansa taşındığı sırada kurtarma ekiplerine, "Hakkınızı helal edin." dedi.
Şeker, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremKurtarmaAFAD
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